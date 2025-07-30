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Жителей Красноярского края просят не верить фейкам про беспилотники

В соцсетях распространяется видео с якобы пролетающими над Красноярском дронами.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях активно распространяется видео с якобы пролетающими над Красноярском и его окрестностями беспилотниками. Руководитель краевого агентства печати и массовых коммуникаций Ирина Брежнева призывает жителей не верить слухам, так как опубликованный в пабликах ролик — очередной фейк.

Сами кадры сняты не в Сибири, а около границы России и Украины (причем этому видео несколько месяцев).

«Оно уже и ранее распространялось в социальных сетях и мессенджерах. Имейте это в виду», — пишет Брежнева в своем телеграм-канале.

Напомним, утром 29 июля губернатор Михаил Котюков прокомментировал отключение мобильного интернета в Красноярском крае. По его словам, ограничения связаны с необходимостью усиления мер безопасности в определенных территориях региона «исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз».

В региональном центре пятые сутки подряд наблюдаются сбои в работе мобильного интернета — все началось в субботу, 26 июля.