Жителей Красноярского края просят не верить фейкам про беспилотники

В социальных сетях активно распространяется видео с якобы пролетающими над Красноярском и его окрестностями беспилотниками. Руководитель краевого агентства печати и массовых коммуникаций Ирина Брежнева призывает жителей не верить слухам, так как опубликованный в пабликах ролик — очередной фейк.
Сами кадры сняты не в Сибири, а около границы России и Украины (причем этому видео несколько месяцев).
«Оно уже и ранее распространялось в социальных сетях и мессенджерах. Имейте это в виду», — пишет Брежнева в своем телеграм-канале.
Напомним, утром 29 июля губернатор Михаил Котюков прокомментировал отключение мобильного интернета в Красноярском крае. По его словам, ограничения связаны с необходимостью усиления мер безопасности в определенных территориях региона «исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз».
В региональном центре пятые сутки подряд наблюдаются сбои в работе мобильного интернета — все началось в субботу, 26 июля.