Жителей Красноярского края просят не верить фейкам про беспилотники

В социальных сетях активно распространяется видео с якобы пролетающими над Красноярском и его окрестностями беспилотниками. Руководитель краевого агентства печати и массовых коммуникаций Ирина Брежнева призывает жителей не верить слухам, так как опубликованный в пабликах ролик — очередной фейк.