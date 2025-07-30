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В Ангарске передали внедорожник для бойцов СВО

Машина полностью готова к трудным условиям.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

29 июля в зону проведения специальной военной операции отправили подготовленный внедорожник для подразделения «Рысь», где служат бойцы из Иркутской области. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Ангарска.

— Машина полностью готова к трудным условиям. В ней провели полноценный ремонт, — рассказывают в администрации. — Установили новую коробку передач. Кроме того, транспортное средство оснащено лебёдкой и люком. Также вместе с машиной передали генератор.

В подразделении «Рысь» служит Сергей, житель Ангарска. Доброволец, подписавший контракт в 2022 году, награжден орденом Мужества за участие в боях под Угледаром. Он отметил, что военнослужащие регулярно получают гуманитарную поддержку.