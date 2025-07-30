В Перми назвали сроки строительства сквера на месте инфекционной больницы

Строительство планируют начать в третьем квартале этого года. Об этом ранее в своем телеграм-канале сообщил глава региона Дмитрий Махонин. Основные работы по благоустройству проведут уже в 2026 году, дополнили в издании «Текст». В сквере появятся детская площадка, место для проведения мероприятий и тихая зона.