В Перми назвали сроки строительства сквера на месте инфекционной больницы

Краевой Минтранс сообщил о планах строительства нового сквера в Перми на месте бывшей инфекционной больницы. Парковая зона получила название Александровский сквер.
Александровский сквер разместят в квартале, ограниченным улицами Куйбышева, Пушкина, Попова и Революции. Одна из его частей выйдет на площадь перед Центральным колхозным рынком. По мнению краевых властей, новый сквер в этой локации станет важным местом для отдыха жителей города и его гостей.
Строительство планируют начать в третьем квартале этого года. Об этом ранее в своем телеграм-канале сообщил глава региона Дмитрий Махонин. Основные работы по благоустройству проведут уже в 2026 году, дополнили в издании «Текст». В сквере появятся детская площадка, место для проведения мероприятий и тихая зона.
Голосование за название сквера на портале «Управляем вместе» проходило с 24 февраля по 24 марта 2025 года. Пермякам предложили шесть вариантов: Александровский сквер, Пушкинский сквер, Сквер медиков, Новое время, Сквер им. Льва Давыдычева, Сквер Карла Модераха.
За вариант «Александровский сквер» проголосовали 34,67% жителей региона. Название сочетается с находившимся рядом зданием бывшей Александровской больницы (ныне — корпус Краевой клинической больницы). Больницу назвали в честь императора Александра I. Он посетил Пермь и порекомендовал построить новое здание.