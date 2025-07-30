Поисковики на Шумшу не пострадали в результате землетрясения

Филипенко отметил, что исторические объекты, в том числе японская боевая техника времен Второй мировой войны, уцелели. Более уязвимой оказалась коллекция найденных керамических и стеклянных артефактов. Некоторые предметы разбились. Однако команда готовится к их восстановлению: с Сахалина уже везут необходимые для этого материалы.