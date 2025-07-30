В Омской области число «бесхозяйных» объектов недвижимости уменьшилось на 180000

В Омской области сокращается число объектов недвижимости без зарегистрированного права собственности. С 2022 года их количество уменьшилось с 529 135 до 349 171, а доля в кадастровом фонде — с 25,14% до 16,57%. Об этом сообщило регуправление Росреестра.
За три года в ходе проверок было выявлено 9 302 правообладателя 7 056 объектов. 13 700 несуществующих домов и земель сняли с учета, а 374 признали не имеющими хозяев. Также специалисты зарегистрировали ранее возникшие права в отношении 46 тысяч зданий.
Омичам напомнили, что только после официального оформления владение позволяет распоряжаться имуществом, получать компенсации в случае чрезвычайных ситуаций, а также избегать судебных споров.
Ранее «КП Омск» сообщила, что глава СКР Бастрыкин потребовал отчет об инциденте с велосипедистом и подростками.