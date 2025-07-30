В Омской области число «бесхозяйных» объектов недвижимости уменьшилось на 180000

В Омской области сокращается число объектов недвижимости без зарегистрированного права собственности. С 2022 года их количество уменьшилось с 529 135 до 349 171, а доля в кадастровом фонде — с 25,14% до 16,57%. Об этом сообщило регуправление Росреестра.