Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области число «бесхозяйных» объектов недвижимости уменьшилось на 180000

Доля незарегистрированных зданий и земель снизилась с 25% до 16% за три года.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Омской области сокращается число объектов недвижимости без зарегистрированного права собственности. С 2022 года их количество уменьшилось с 529 135 до 349 171, а доля в кадастровом фонде — с 25,14% до 16,57%. Об этом сообщило регуправление Росреестра.

За три года в ходе проверок было выявлено 9 302 правообладателя 7 056 объектов. 13 700 несуществующих домов и земель сняли с учета, а 374 признали не имеющими хозяев. Также специалисты зарегистрировали ранее возникшие права в отношении 46 тысяч зданий.

Омичам напомнили, что только после официального оформления владение позволяет распоряжаться имуществом, получать компенсации в случае чрезвычайных ситуаций, а также избегать судебных споров.

Ранее «КП Омск» сообщила, что глава СКР Бастрыкин потребовал отчет об инциденте с велосипедистом и подростками.