Известный боец ММА Джефф Монсон навестил детей в симферопольской больнице

Известный боец ММА Джефф Монсон навестил детей в Республиканской детской клинической больнице, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
Спортсмен побывал в паллиативном отделении, а также в отделениях онкологии и гематологии, где пообщался с маленькими пациентами, их родителями и медицинским персоналом.
«Боец очень внимательно отнесся ко всем маленьким пациентам — обошел каждого в палатах. Его визит стал настоящим событием для ребят и подарил им позитивные эмоции. Как отмечают врачи, такие моменты очень важны для детей, ведь пациенты детской больницы нуждаются не только в медицинской, но и в психологической и духовной поддержке», — отметили в ведомстве.
Для мальчиков спортсмен провел небольшой мастер-класс по самообороне, продемонстрировал простые и эффективные приемы. Сам Монсон рассказал, что после завершения спортивной карьеры мечтает помогать детям, особенно тем, кто не может позволить себе занятие спортом.
Напомним, в Евпатории в местном Дворце спорта имени Юрия Гагарина прошел прощальный поединок бойца смешанных единоборств (ММА) Джеффа Монсона. Соперником в бою, завершившимся по решению судьи вничью, выступил боец MMA Макс «Toпор» Щербаков.