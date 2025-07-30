Известный боец ММА Джефф Монсон навестил детей в симферопольской больнице

«Боец очень внимательно отнесся ко всем маленьким пациентам — обошел каждого в палатах. Его визит стал настоящим событием для ребят и подарил им позитивные эмоции. Как отмечают врачи, такие моменты очень важны для детей, ведь пациенты детской больницы нуждаются не только в медицинской, но и в психологической и духовной поддержке», — отметили в ведомстве.