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Известный боец ММА Джефф Монсон навестил детей в симферопольской больнице

Боец ММА Джефф Монсон побывал в паллиативном отделении, а также в отделениях онкологии и гематологии.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: пресс-служба Минздрава РК

Известный боец ММА Джефф Монсон навестил детей в Республиканской детской клинической больнице, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

Спортсмен побывал в паллиативном отделении, а также в отделениях онкологии и гематологии, где пообщался с маленькими пациентами, их родителями и медицинским персоналом.

«Боец очень внимательно отнесся ко всем маленьким пациентам — обошел каждого в палатах. Его визит стал настоящим событием для ребят и подарил им позитивные эмоции. Как отмечают врачи, такие моменты очень важны для детей, ведь пациенты детской больницы нуждаются не только в медицинской, но и в психологической и духовной поддержке», — отметили в ведомстве.

Для мальчиков спортсмен провел небольшой мастер-класс по самообороне, продемонстрировал простые и эффективные приемы. Сам Монсон рассказал, что после завершения спортивной карьеры мечтает помогать детям, особенно тем, кто не может позволить себе занятие спортом.

Напомним, в Евпатории в местном Дворце спорта имени Юрия Гагарина прошел прощальный поединок бойца смешанных единоборств (ММА) Джеффа Монсона. Соперником в бою, завершившимся по решению судьи вничью, выступил боец MMA Макс «Toпор» Щербаков.