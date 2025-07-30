Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре 9 августа проведут бесплатную экскурсию «Куйбышев. Победа. Память»

9 августа в Самаре пройдёт восьмая бесплатная экскурсия "Куйбышев.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

9 августа в Самаре пройдёт восьмая бесплатная экскурсия «Куйбышев. Победа. Память» (6+) из цикла «Гостеприимный горожанин». Мероприятие организовано департаментом экономического развития города совместно с туроператором «Сказка Странствий».

Экскурсия состоится с 10:00 до 13:00. Принять участие могут все жители Самары старше 7 лет, подписанные на группу проекта «Сказка Странствий» во ВКонтакте.

Регистрация проходит через специальную форму. Заявка должна быть заполнена полностью, на каждого взрослого участника — отдельно и с личного аккаунта, так как требуется согласие на обработку персональных данных. После объявления «СТОП» новые заявки не принимаются. Количество мест ограничено.

Ранее мы писали, что в Струковском саду 16 и 17 августа пройдёт юбилейный фестиваль (0+) уличного искусства «Пластилиновый дождь».

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.