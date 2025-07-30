В Самаре 9 августа проведут бесплатную экскурсию «Куйбышев. Победа. Память»

9 августа в Самаре пройдёт восьмая бесплатная экскурсия «Куйбышев. Победа. Память» (6+) из цикла «Гостеприимный горожанин». Мероприятие организовано департаментом экономического развития города совместно с туроператором «Сказка Странствий».
Экскурсия состоится с 10:00 до 13:00. Принять участие могут все жители Самары старше 7 лет, подписанные на группу проекта «Сказка Странствий» во ВКонтакте.
Регистрация проходит через специальную форму. Заявка должна быть заполнена полностью, на каждого взрослого участника — отдельно и с личного аккаунта, так как требуется согласие на обработку персональных данных. После объявления «СТОП» новые заявки не принимаются. Количество мест ограничено.
Ранее мы писали, что в Струковском саду 16 и 17 августа пройдёт юбилейный фестиваль (0+) уличного искусства «Пластилиновый дождь».
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