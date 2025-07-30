2-й сезон «Уэнсдэй» — дата выхода, актеры и главные тайны продолжения сериала Netflix

«Уэнсдэй» — сериал о мрачной девочке с косичками, ставший одним из самых ярких кинособытий последних лет. После премьеры первого сезона Netflix едва справлялся с наплывом зрителей: мир хотел знать все о героине, которая смотрит на людей так, будто им пора вернуть ей долг с процентами. С тех пор фанаты ждут, когда вернется «Уэнсдэй» и что она приготовила во втором сезоне? Подробнее о выходе новых эпизодов сериала, который уже успел полюбиться многим, — в материале «Газеты.Ru».