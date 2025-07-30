В зоне СВО хирурги провели бойцу уникальную операцию на черепе

ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Хирурги Военно-медицинской академии им. Кирова заместили дефект черепа имплантом одному из российских военнослужащих в зоне СВО, рассказал журналистам начальник медотряда ВМА специального назначения, действующего в «Южной» группировке войск, Василий Коваль.
«По прибытию, в первый же день развертывания нашей операционной, нашим нейрохирургам выполнена высокотехнологичная операция. Это замещение дефекта черепа имплантом, планировалась дальняя такая дорога. Нам удалось это выполнить здесь, на месте, не отправляя его долгой дорогой», — сказал специалист.
По его словам, пациенту удалось заменить имплантом около 10 сантиметров площади черепа, подобные операции не проводились в зоне СВО.
«Операция заключалась в том, что у раненого имелся дефект костей черепа, где-то примерно площадью до 10 сантиметров. Был подобран имплант, который позволяет ему жить полноценно, не опасаясь за свою жизнь и здоровье», — добавил Коваль.