В зоне СВО хирурги провели бойцу уникальную операцию на черепе

«По прибытию, в первый же день развертывания нашей операционной, нашим нейрохирургам выполнена высокотехнологичная операция. Это замещение дефекта черепа имплантом, планировалась дальняя такая дорога. Нам удалось это выполнить здесь, на месте, не отправляя его долгой дорогой», — сказал специалист.