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Концерт Дженнифер Лопес в Астане: какие дороги будут перекрыты

Американская певица Дженнифер Лопес выступит в Астане 1 августа. В связи с этим в районе стадиона «Астана Арена» будет временно ограничено движение, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Источник: Getty Images

В Telegram-канале акимат Астаны сообщает, что 1 августа будет временно ограничено движение автотранспорта в районе стадиона «Астана Арена» — со стороны Ледового дворца «Алау» и велотрека «Сарыарка». Сообщается, что это необходимо для обеспечения общественной безопасности, комфортного подъезда и передвижения гостей мероприятия.

«Припарковаться можно будет на территории ледового дворца “Алау”, МЛД “Барыс Арена”, велотрека “Сарыарка”, Ботанического сада со стороны улиц Бухар жырау и Орынбор, улицы Керей-Жанибек хандар и в других местах парковок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для удобства зрителей концерта Джей Ло будут организованы специальные шаттл-басы, которые будут курсировать с пяти точек города до стадиона «Астана Арена» и обратно:

  • парковка у столичного цирка;
  • парковка у мечети «Хазрет Султан»;
  • парковка у спортивного комплекса «QAZAQSTAN»;
  • парковка у центрального парка со стороны проспекта Туран;
  • парковка у мечети «Бас Мешіт».

Шаттл-басы будут курсировать в обоих направлениях до начала концерта и после его завершения. Во избежание заторов и сложностей с парковкой зрителям фестиваля рекомендуют воспользоваться общественным транспортом.