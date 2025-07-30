Концерт Дженнифер Лопес в Астане: какие дороги будут перекрыты

В Telegram-канале акимат Астаны сообщает, что 1 августа будет временно ограничено движение автотранспорта в районе стадиона «Астана Арена» — со стороны Ледового дворца «Алау» и велотрека «Сарыарка». Сообщается, что это необходимо для обеспечения общественной безопасности, комфортного подъезда и передвижения гостей мероприятия.
«Припарковаться можно будет на территории ледового дворца “Алау”, МЛД “Барыс Арена”, велотрека “Сарыарка”, Ботанического сада со стороны улиц Бухар жырау и Орынбор, улицы Керей-Жанибек хандар и в других местах парковок», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для удобства зрителей концерта Джей Ло будут организованы специальные шаттл-басы, которые будут курсировать с пяти точек города до стадиона «Астана Арена» и обратно:
- парковка у столичного цирка;
- парковка у мечети «Хазрет Султан»;
- парковка у спортивного комплекса «QAZAQSTAN»;
- парковка у центрального парка со стороны проспекта Туран;
- парковка у мечети «Бас Мешіт».
Шаттл-басы будут курсировать в обоих направлениях до начала концерта и после его завершения. Во избежание заторов и сложностей с парковкой зрителям фестиваля рекомендуют воспользоваться общественным транспортом.