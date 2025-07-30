Концерт Дженнифер Лопес в Астане: какие дороги будут перекрыты

В Telegram-канале акимат Астаны сообщает, что 1 августа будет временно ограничено движение автотранспорта в районе стадиона «Астана Арена» — со стороны Ледового дворца «Алау» и велотрека «Сарыарка». Сообщается, что это необходимо для обеспечения общественной безопасности, комфортного подъезда и передвижения гостей мероприятия.