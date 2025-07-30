Сомалиленд выразил готовность открыть военную базу США в обмен на признание

Абдуллахи рассказал агентству, что в настоящее время власти Сомалиленда ведут переговоры с американским посольством в Сомали и госдепом с целью заключить партнерство по экономическому сотрудничеству, безопасности и борьбе с терроризмом. Абдуллахи заявил агентству, что хочет поехать в Вашингтон, добавив, что сделки, о которых Сомалиленд хочет договориться с США, не имеют обязательным условием официальное признание Сомалиленда. Он отметил, что за последние месяцы посол США в Сомали неоднократно посещал Сомалиленд, а в декабре в непризнанном государстве побывали американские военные чиновники.