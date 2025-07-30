Ослепшей 20 лет назад омичке вернули зрение

В Омской областной клинической офтальмологической больнице имени Выходцева провели уникальные операции 86-летней Надежде Кельс. Женщина потеряла зрение более двух десятилетий назад после нападения грабителей. Историю со счастливым концом рассказали 30 июля в минздраве.
К развитию катаракты, подвывиху хрусталика и патологическому расширению зрачка привела травма левого глаза. Правый также требовал лечения — врачи диагностировали возрастную катаракту. Офтальмолог Дарья Буракова выполнила женщине две сложных операции: стандартную факоэмульсификацию и комплексное вмешательство для устранения последствий ударов.
«Мои глаза вновь видят этот мир, и это огромное счастье! Я безмерно благодарна своему лечащему врачу за то, что вернула мне такую возможность», — сказала прозревшая омичка Надежда Кельс.
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