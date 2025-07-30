В Жигулевском заповеднике впервые за 70 лет зафиксировали пятнистого оленя

Фотоловушки Жигулёвского заповедника в Самарской области впервые зафиксировали пятнистого оленя. Последний раз это животное замечали в регионе более 70 лет назад.
По данным учёных, олень мог переплыть Волгу и попасть в заповедник с противоположного берега. На кадрах видно, как он осторожно осматривается в новой для себя горной местности.
Пятнистый олень — одно из самых изящных и красивых животных. Недаром он символизирует красоту и благородство. Говорят, что встреча с оленем приносит удачу и богатство.
Ранее мы писали, что в областной стролице врачи спасли ногу подростка с редкой костной опухолью.
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