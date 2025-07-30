Для ПАС нормально брать кредиты, которые отдавать нашим детям: Внешний долг Молдовы вырос на 2,4 миллиарда долларов — нынешнее правительство переплюнуло все предыдущие

Экономист: Внешний долг вырос на 2,4 миллиарда — правительство PAS переплюнуло всех за 30 лет.
В июне 2025 года правительство привлекло максимальную сумму внешних займов в этом году — 340 миллионов долларов США, что в 3,6 раза больше, чем за все предыдущие пять месяцев. Об этом на своей странице в соцсети пишет экономист Владимир Головатюк.
Он отмечает, что аналогичная сумма в 340 миллионов долларов была привлечена в июле прошлого года, непосредственно перед президентскими выборами.
— Эти новые заимствования привели к значительному увеличению внешнего государственного долга. На 30 июня 2025 года внешний долг страны составил 4,67 миллиарда долларов США, что на 32,5% больше, чем год назад (3,53 млрд долларов). По сравнению с июнем 2021 года (2,3 млрд долларов), внешний долг увеличился более чем в два раза — на 2,38 миллиарда долларов (206%).
Таким образом, за 4 года правления правительства PAS внешний долг страны вырос настолько, что его увеличение сопоставимо с тем, что было накоплено за все 30 лет независимости, — отмечает Головатюк.
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