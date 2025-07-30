Для ПАС нормально брать кредиты, которые отдавать нашим детям: Внешний долг Молдовы вырос на 2,4 миллиарда долларов — нынешнее правительство переплюнуло все предыдущие

В июне 2025 года правительство привлекло максимальную сумму внешних займов в этом году — 340 миллионов долларов США, что в 3,6 раза больше, чем за все предыдущие пять месяцев. Об этом на своей странице в соцсети пишет экономист Владимир Головатюк.