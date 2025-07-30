На Чиланзаре инспектор отключил воду по всему стояку из-за долга одной квартиры. Водоканал подтвердил неправомерность его действий

Vaib.uz (Узбекистан. 30 июля). Вчера мы писали о том, что на 19-м квартале Чиланзарского района сотрудник водоканала из-за долгов одной из квартир отключил весь стояк. В результате без воды остались жильцы на четырёх этажах — в том числе и те, кто исправно оплачивает счета и не имел никаких задолженностей.