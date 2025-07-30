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На Чиланзаре инспектор отключил воду по всему стояку из-за долга одной квартиры. Водоканал подтвердил неправомерность его действий

Vaib.uz (Узбекистан. 30 июля). Вчера мы писали о том, что на 19-м квартале Чиланзарского района сотрудник водоканала из-за долгов одной из квартир отключил весь стояк. В результате без воды остались жильцы на четырёх этажах — в том числе и те, кто исправно оплачивает счета и не имел никаких задолженностей.

Источник: Vaib.Uz

В компании «Тошкент шаҳар сув таъминоти» подтвердили инцидент и рассказали подробности. Как выяснилось, участковый инспектор действительно неоднократно приходил к должнику, пытаясь взыскать задолженность. Однако никаких результатов это не дало. При этом, по информации самой компании, отключить воду именно в этой конкретной квартире должника было невозможно.

В результате, действуя по собственной инициативе, инспектор перекрыл водопровод, ведущий от стояка сразу к нескольким квартирам. То есть фактически без воды остались ни в чём не повинные соседи. Неудивительно, что это вызвало бурное и вполне обоснованное недовольство со стороны жильцов.

Как заявили в водоснабжающей компании, ситуация была оперативно устранена, а сам инспектор получил строгое предупреждение и был проинструктирован о недопустимости подобных действий в будущем.

Это, безусловно, хорошая новость — теперь официально подтверждено, что такие действия незаконны, и, если вы столкнулись с подобной самодеятельностью — следует незамедлительно обращаться в «Тошкент шаҳар сув таъминоти».

Этот случай должен стать не только поводом для извинений, но и сигналом для пересмотра внутренних процедур. Потому что в цивилизованном обществе коммунальные службы должны работать не методом давления и отключений, а в рамках закона — так, чтобы один неплательщик не обнулял права целого подъезда.