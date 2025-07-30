Красноярцам рассказали, как изменились цены на товары и услуги в регионе

Об этом рассказали в ЦБ РФ.
Значительнее всего в июне и в целом за год подорожали продовольственные товары. Особенно это отразилось на кофе и какао, накопленные за 12 месяцев темпы прироста цен в регионе на эти позиции составили 29,37% и 26,22% соответственно. Такая ситуация сложилась из-за неурожая в странах-производителях какао-бобов и роста затрат переработчиков на сырье.
Кроме того, в Красноярском крае сильно подорожал картофель. Главным образом это связано со снижением его запасов в регионе и поступлением более дорогих импортных плодов. Также выросли цены на мясо- и рыбопродукты, молоко и молочную продукцию. Это связано с тем, что у поставщиков и производителей увеличились затраты на оплату труда, обслуживание оборудования и логистику.
При этом на протяжении полугода в регионе дешевели яйца. Во многом это связано с увеличением объемов производства местных птицефабрик. По сравнению с июнем прошлого года цены на яйца снизились на 21,31%.
Цены на непродовольственные товары в Красноярске почти не изменились. Стоимость смартфонов, компьютеров, телевизоров, холодильников и стиральных машин в июне продолжила снижаться из-за укрепления рубля, а также замедления спроса на товары длительного пользования.
С другой стороны, в регионе выросли цены на моторное топливо из-за снижения предложения в связи с ремонтом регионального НПЗ. Подорожали косметика, парфюмерия, моющие и чистящие средства, а также медицинские товары. Производители и поставщики переносили в цены возросшие затраты на сырье, логистику и аренду.
Продолжили дорожать зарубежные туры, поездки на отдых на Черноморское побережье России, санаторно-оздоровительные услуги и услуги пассажирского транспорта. Основная причина — традиционный рост спроса на эти услуги с началом туристического сезона.
Выросли также цены на билеты в кино и театр. В условиях увеличения туристического потока организации культуры активнее переносили в стоимость билетов растущие расходы на аренду помещений и оплату труда персонала. За год услуги организаций культуры подорожали на 15,13%.
В Центробанке отметили, что цены в Красноярском крае в июне выросли больше, чем в целом по стране, годовая инфляция также оказалась выше — 10,56% против 9,40%.