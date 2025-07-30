Красноярцам рассказали, как изменились цены на товары и услуги в регионе

Кроме того, в Красноярском крае сильно подорожал картофель. Главным образом это связано со снижением его запасов в регионе и поступлением более дорогих импортных плодов. Также выросли цены на мясо- и рыбопродукты, молоко и молочную продукцию. Это связано с тем, что у поставщиков и производителей увеличились затраты на оплату труда, обслуживание оборудования и логистику.