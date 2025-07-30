В Перми семья 10-летнего мальчика отсудила у школы деньги за сломанный зуб

В момент инцидента пострадавший испытал боль и страх от вида крови. Кроме того, в поликлинике пояснили, что протез на зуб можно будет установить только, когда челюсть закончит формироваться — через семь лет. Такая перспектива вызвала у родных страх того, что у ребёнка может появиться психологическая травма.