В Перми семья 10-летнего мальчика отсудила у школы деньги за сломанный зуб

Семья 10-летнего мальчика отсудила у школы компенсацию за сломанный зуб в Перми, сообщает региональное ГУФССП.
Происшествие с пострадавшим ребёнком случилось в ноябре 2023 года. Школьник поднимался по лестнице в образовательное учреждение и поскользнулся на ступнях. После падения оказалось, что юный пермяк сломал себе передний зуб. Первую помощь ребёнку оказали работники школы, а мама мальчика отвезла его в стоматологическую клинику.
В момент инцидента пострадавший испытал боль и страх от вида крови. Кроме того, в поликлинике пояснили, что протез на зуб можно будет установить только, когда челюсть закончит формироваться — через семь лет. Такая перспектива вызвала у родных страх того, что у ребёнка может появиться психологическая травма.
После происшествия мама мальчика обратилась в суд, чтобы взыскать компенсацию со школы. Инстанция признала вину учреждения в травме и назначила ребёнку выплату в 100 тысяч рублей.
Судебные приставы предупредили школу об ответственности, но необходимая сумма не поступила семье мальчика в срок. После взыскания исполнительского сбора и запрета на действия с имуществом школы деньги были перечислены.