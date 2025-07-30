Тольяттинец Даниил Рангаев уйдет из самарского ХК ЦСК ВВС

Даниил Рангаев родился в Тольятти. Сначала был в системе местной «Лады». С сезона 2020−2021 выступал за «Ладью» в МХЛ. В 26 матчах за нее набрал шесть очков (по три гола и ассиста). Продолжил карьеру в екатеринбургском «Авто».