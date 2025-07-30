Тольяттинец Даниил Рангаев уйдет из самарского ХК ЦСК ВВС

Сотрудничество с 20-летним нападающим приостановили по соглашению сторон.
Даниил Рангаев родился в Тольятти. Сначала был в системе местной «Лады». С сезона 2020−2021 выступал за «Ладью» в МХЛ. В 26 матчах за нее набрал шесть очков (по три гола и ассиста). Продолжил карьеру в екатеринбургском «Авто».
С ним был с розыгрыша Молодежной лиги 2021−2022 по чемпионат 2023−2024 года. Позже из Урала переехал в Самару. На лед за ЦСК ВВС выходил 19 раз. Заработал лишь один результативный бал (1+0).
А в марте 2025-го «летчики» отправляли его в командировку в «Калугу» из НМХЛ. Там в семи матчах собрал три очка (1+2).
Ранее самарцы расстались с тремя защитниками.
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