Красноярцев опять обвинили в вандальном сборе яблок на Татышеве

Несмотря на то, что сезон сбора урожая еще не наступил, некоторые посетители уже нанесли существенный вред деревьям.
«Специалисты зеленого хозяйства обратили внимание на вандальный сбор яблок в парке — неаккуратные посетители ломают ветки, пробуют не поспевшие плоды и бросают их на землю, оставляют мусор под деревьями», — рассказали в дирекции парка.
Специалисты пояснили, что сезон сбора яблок стартует ближе к концу августа или началу сентября.
Напомним, яблоневый сад появился на западной стороне острова в 2004 году при экс-мэре Красноярска Петре Пимашкове. Какое-то время урожай отдавали на благотворительность, но в последние годы яблоки собирают обычные горожане. При этом некоторые делают это в промышленных масштабах, умудряясь выносить целые мешки с плодами, да еще и калечить деревья.
Сад открыт для всех — и угоститься может каждый. Но в администрации Татышев-парка просят бережно относиться к природе: при сборе урожая аккуратно придерживать ветви и не надламывать их; не залезать на дерево, а собирать только те яблоки, до которых можно дотянуться; убирать за собой мусор.