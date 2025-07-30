Красноярцев опять обвинили в вандальном сборе яблок на Татышеве

Сад открыт для всех — и угоститься может каждый. Но в администрации Татышев-парка просят бережно относиться к природе: при сборе урожая аккуратно придерживать ветви и не надламывать их; не залезать на дерево, а собирать только те яблоки, до которых можно дотянуться; убирать за собой мусор.