Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцев опять обвинили в вандальном сборе яблок на Татышеве

Жителей Красноярска и гостей города попросили бережнее относится к яблоневому саду на острове Татышев.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Татышев-парк

Несмотря на то, что сезон сбора урожая еще не наступил, некоторые посетители уже нанесли существенный вред деревьям.

«Специалисты зеленого хозяйства обратили внимание на вандальный сбор яблок в парке — неаккуратные посетители ломают ветки, пробуют не поспевшие плоды и бросают их на землю, оставляют мусор под деревьями», — рассказали в дирекции парка.

Специалисты пояснили, что сезон сбора яблок стартует ближе к концу августа или началу сентября.

Напомним, яблоневый сад появился на западной стороне острова в 2004 году при экс-мэре Красноярска Петре Пимашкове. Какое-то время урожай отдавали на благотворительность, но в последние годы яблоки собирают обычные горожане. При этом некоторые делают это в промышленных масштабах, умудряясь выносить целые мешки с плодами, да еще и калечить деревья.

Сад открыт для всех — и угоститься может каждый. Но в администрации Татышев-парка просят бережно относиться к природе: при сборе урожая аккуратно придерживать ветви и не надламывать их; не залезать на дерево, а собирать только те яблоки, до которых можно дотянуться; убирать за собой мусор.