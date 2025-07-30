В центре Перми временно ограничат движение транспорта на двух участках улицах

На перекрестке улицы Петропавловской и Тополевого переулка стартует переустройство тепловой сети. В период с 10:00 до 22:00 1 августа на перекрестке улиц для движения станет доступна только одна полоса. После 22:00 движение закроют полностью до 06:00 4 августа. Затем движение возобновят вновь по одной полосе. Ограничения снимут 11 августа в 06:00.