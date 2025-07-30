В центре Перми временно ограничат движение транспорта на двух участках улицах

Ленинский район Перми в августе ждет перекрытие Тополевого переулка и ограничение для движения транспорта участка ул. Борчанинова. О предстоящих изменениях рассказал краевой Минтранс.
На перекрестке улицы Петропавловской и Тополевого переулка стартует переустройство тепловой сети. В период с 10:00 до 22:00 1 августа на перекрестке улиц для движения станет доступна только одна полоса. После 22:00 движение закроют полностью до 06:00 4 августа. Затем движение возобновят вновь по одной полосе. Ограничения снимут 11 августа в 06:00.
Схема: Министерство транспорта Пермского края.
На ул. Борчанинова ведут дорожные работы на участке от ул. Ленина до ул. Петропавловской. Ограничения для движения транспорта продлили до 1 сентября. По этому участку продолжат движение трамваи № 5 и № 11, автобусы № 2, № 15, № 20, № 72 следуют в объезд по улицам Ленина, Крисанова и Петропавловской.
Схема: Министерство транспорта Пермского края.
Также с 00:00 1 августа до 00:00 11 августа на перекрестке улиц Ленина и Борчанинова ограничат движение транспорта.
В Свердловском и Дзержинском районах Перми проведут переустройство теплотрассы. В период со 2 августа по 1 сентября временно прекратят движение транспорта на пересечении улиц Чукотской и Самаркандской. На участке от ул. Строителей до дома ул. Песчаной, 1 также введут временное перекрытие проезжей части.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты поездок.