«Современные паркинги, многоуровневые стоянки, СТО». Власти сказали, как хотят изменить микрорайон Малиновка в Минске

Общественное обсуждение проекта будет проходить в период с 4 по 18 августа. Подробный план минчане могут рассмотреть на официальном сайте администрации Московского района. Свои замечания и предложения с пометкой «общественное обсуждение» в письменной или же электронной форме можно отправить по данному адресу: 220 036, Минск, пр. Дзержинского, 10 или на электронную почту: mos.stroy@minsk.gov.by.