«Современные паркинги, многоуровневые стоянки, СТО». Власти сказали, как хотят изменить микрорайон Малиновка в Минске

Власти хотят построить в минской Малиновке много паркингов, стоянок и СТО, передает площадка недвижимости Realt.by.
Проектируемый участок находится в Московском районе и занимает площадь в 104,5 гектара. Указанная территория граничит с улицами Ольшанской, Слободской, Сергея Есенина, проспектом Дзержинского и МКАД.
«Фактически речь идет о гаражно-СТОшных окрестностях улицы Слободской, опоясывающей всю Малиновку», — отмечает площадка недвижимости.
На данный момент на проектируемой территории располагаются супермаркет «Простор», заправки, СТО, ветклиника, диспетчерская станция «Малиновка-4», небольшие объекты общепита, автосалоны, многочисленные гаражные кооперативы и плоскостные стоянки.
Неэффективно используемые территории с объектами как промышленного, так и коммунального назначения, власти намерены реконструировать и трансформировать. К примеру, рядом с МКАД планируется построить современные паркинги, заправки, небольшие ТЦ, а также предприятия малого бизнеса и многофункциональные общественные комплексы для комфортного обслуживания транзитного пассажиропотока, который выезжает и въезжает в столицу.
На пересечении улица Сергея Есенина и Слободской хотят поставить многоуровневые стоянки со встроенными общественными объектами торгово-бытового обслуживания. На месте перекрестка улицы Рафиева и Слободской запланировано строительство заправки «Белоруснефть» и СТО. На указанном месте заправку планировали установить с 2003 года. Было предпринято несколько попыток, но жильцы близлежащих домов озвученную инициативу отвергали.
Кроме того, неподалеку от пересечения улиц Слободской и Громова могут быть построены многофункциональные общественные комплексы для размещения предприятий малого бизнеса, СТО и малых торговых предприятий. Запланировано сделать и зеленые зоны, которые займут площадь 8,8 гектара.
Общественное обсуждение проекта будет проходить в период с 4 по 18 августа. Подробный план минчане могут рассмотреть на официальном сайте администрации Московского района. Свои замечания и предложения с пометкой «общественное обсуждение» в письменной или же электронной форме можно отправить по данному адресу: 220 036, Минск, пр. Дзержинского, 10 или на электронную почту: mos.stroy@minsk.gov.by.
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