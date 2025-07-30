В «Лаборатории Касперского» рассказали о хакерских атаках в России

Отмечается, что подобные кибератаки впервые начались во второй половине 2024 года — они затронули Россию, Китай, Японию, Малайзию и Перу. К 2025 году активность злоумышленников пошла на спад, однако специалисты продолжили фиксировать точечные всплески. В июле эксперты обнаружили новые вредоносные файлы, нацеленные только на предприятия в РФ — в основном крупный и средний бизнес, добавили там.