В Крыму призвали не воспринимать идею о запрете книг иноагентов как цензуру

«Мы получили аналитическую записку, согласно которой очень большое число иноагентов продают продукцию в России и зарабатывают на этом. И понятно, как они относятся к спецоперации и стране, которая их вырастила и выкормила. Мы посчитали это несправедливым, и здесь речь не идет о какой-то цензуре. Артисты-иноагенты должны навсегда утратить право зарабатывать в России и на россиянах», — сказал Константинов журналистам.