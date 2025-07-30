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В Крыму призвали не воспринимать идею о запрете книг иноагентов как цензуру

Константинов: иноагенты должны навсегда утратить право зарабатывать на россиянах.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Артисты-иноагенты должны навсегда утратить право зарабатывать на россиянах, так как это вопрос справедливости, а не цензуры, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее Константинов сообщил, что парламент Крыма готовит обращение в Госдуму о введении запрета на публичное использование произведений иноагентов и недружественных России иностранцев. Инициатива предлагает установить законодательный запрет на публичное исполнение, показ, трансляцию, прокат, демонстрацию, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, их произведений.

«Мы получили аналитическую записку, согласно которой очень большое число иноагентов продают продукцию в России и зарабатывают на этом. И понятно, как они относятся к спецоперации и стране, которая их вырастила и выкормила. Мы посчитали это несправедливым, и здесь речь не идет о какой-то цензуре. Артисты-иноагенты должны навсегда утратить право зарабатывать в России и на россиянах», — сказал Константинов журналистам.

По его словам, в вопросе введения запрета принципиальным является не тема заработка уехавших артистов, а их отношение к России и россиянам.

«Это откровенное и наглое предательство — уехать из России и стараться еще на ней заработать», — сказал Константинов.

Он отметил, что парламент приступит к подготовке обращения с привлечением федеральных экспертов и депутатов после выхода из каникулярного периода в сентябре.

При этом Константинов предложил параллельно создать меры поддержки для отечественных артистов, писателей и других людей творческих профессий.