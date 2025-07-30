Как укрепить самооценку: пять простых советов от психолога

Одни считают, что верить в себя нас с детства учат родители. Другие убеждены, что человек сам себе помощник. Какое бы мнение не было верным, важно помнить, что даже самая крепкая самооценка может пошатнуться, а поддержка и похвала со стороны необходимы постоянно. Специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина рассказала «Вечерней Москве», как «развить» веру в себя.