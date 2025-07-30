Для фанатов «КС» открыли общую регистрация на бесплатный выезд на игру с «Ростовом»

Болельщики «зелено-бело-синих» смогут отправиться на автобусе до юга страны.
2 августа «Крылья Советов» сыграют на выезде с «Ростовом» (6+). Это матч третьего тура Премьер-лиги. Для фанатов волжан по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева организуют бесплатный выезд.
Для этого нужно заполнить анкету по ссылке. С 12:00 открыта общая регистрация. Ранее была доступна для владельцев сезонных абонементов. Количество мест ограничено.
В случае одобрения заявки должны позвонить из клуба. При себе нужно иметь паспорт. Несовершеннолетних примут на борт только в сопровождении взрослых и со свидетельством о рождении.
Старт — 1 августа от «Металлурга». Обратно — 2-го числа после встречи с ростовчанами. Дополнительная информация доступна по телефону: +7 (927) 650−42−32 (специалист по работе с болельщиками Иван Кузин).
Недавно Вячеслав Федорищев рассказал, когда у «Акрона» появится свой стадион, а у «Крыльев Советов» обновленная база.
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