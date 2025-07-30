Суд защитил права собственника здания, пострадавшего во время стройки в Иркутске

— В конце 2022 года часть конструктивных элементов его дома обрушилась из-за земляных работ, которые проводились на смежном участке. У соседей был вырыт котлован глубиной более 2 метров, стенки которого располагались на расстоянии 20 см от собственности истца, — рассказывают в суде.