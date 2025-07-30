Суд защитил права собственника здания, пострадавшего во время стройки в Иркутске

В Иркутске суд вынес решение в пользу собственника исторического здания, которое пострадало от строительных работ на соседнем участке. Сибиряк, являющийся владельцем объекта культурного наследия в центре города, подал иск о приостановлении строительных работ и возмещении ущерба. Об этом КП-Иркутск рассказали в суде общей юрисдикции (ОПС) Иркутской области.
— В конце 2022 года часть конструктивных элементов его дома обрушилась из-за земляных работ, которые проводились на смежном участке. У соседей был вырыт котлован глубиной более 2 метров, стенки которого располагались на расстоянии 20 см от собственности истца, — рассказывают в суде.
Мужчина требовал приостановить работы до получения разрешения на строительство и возместить расходы на ремонт поврежденного здания. Ответчики, в свою очередь, утверждали, что обрушение могло произойти по иным причинам, например, из-за погодных условий.
Однако после проведения строительно-технической экспертизы доводы истца были признаны обоснованными. Суд установил, что строительные работы на соседнем участке создали угрозу безопасности для здания истца.
Кировский районный суд Иркутска постановил взыскать с ответчиков почти 6 млн рублей материального ущерба в пользу истца. Также суд обязал ответчиков приостановить дальнейшие строительные работы до получения разрешения на строительство в установленном порядке.