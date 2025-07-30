Губернатор Солодов: землетрясение на Камчатке стало сильнейшим с 1952 года

В камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук предупредили, что сильные афтершоки будут продолжаться еще не менее месяца. Их магнитуда может достигать 7,5. Такие афтершоки могут вызвать колебания интенсивностью 5−6 баллов в Петропавловске-Камчатском и опасные цунами.