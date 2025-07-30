На Иркутском авиационном заводе ознакомились со сборкой самолета МС-21

— На предприятии работает около 12 тысяч сотрудников в возрасте 39−40 лет. Ежегодно около пяти тысяч работников, а это почти 40% всего штата, проходят обучение, повышают квалификацию или получают новую специальность, — прокомментировали в пресс-службе правительства.