Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Иркутском авиационном заводе ознакомились со сборкой самолета МС-21

Со времен открытия на предприятии собрали около семи тысяч самолетов.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На Иркутском авиационном заводе ознакомились со сборкой самолета МС-21. Полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев побывал в цехах, где производят отечественное воздушное судно. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.

— На предприятии работает около 12 тысяч сотрудников в возрасте 39−40 лет. Ежегодно около пяти тысяч работников, а это почти 40% всего штата, проходят обучение, повышают квалификацию или получают новую специальность, — прокомментировали в пресс-службе правительства.

Иркутский авиационный завод начал работу в 1934 году. С того времени местные авиастроители собрали около семи тысяч самолетов. Сейчас предприятие ведет несколько программ, одной из которых является производство среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21.