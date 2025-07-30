Актер из «Игры престолов» установил мировой рекорд в спорте

Звезда сериала «Игра престолов» и победитель турнира World's Strongest Man-2018 Хафтор Бьернссон установил официальный мировой рекорд по становой тяге, подняв 505 килограммов. Историческое достижение он продемонстрировал 26 июля на турнире Eisenhart Black Competition в Германии.
И официально перекрывает рекорд Эдди Холла — 500 килограммов, установленный в 2016 году. Об этом сообщает портал BarBend со ссылкой на соцсети спортсмена.
Бьернссон выполнил тягу в классической стойке, в специальном костюме и с ремнем, используя специальные лямки. В финальной фазе подъема штанга задержалась на уровне коленей, но спортсмену удалось дотянуть ее до полного выпрямления. После сигнала судьи он завершил попытку под оглушительные аплодисменты и фейерверк.
Для Бьернссона это был второй подход к весу свыше 500 килограммов в 2025 году. Ранее он пытался поднять 501 килограмм на турнире Arnold Strongman Classic, но без экипировки попытка не удалась.
Интересно, что в популярном фэнтези-сериале спортсмен сыграл Григора «Гору» Клигана — рыцаря Ланнистеров, имеющего бедовую славу из-за чрезмерной силы и жестокости.