Актер из «Игры престолов» установил мировой рекорд в спорте

Бьернссон выполнил тягу в классической стойке, в специальном костюме и с ремнем, используя специальные лямки. В финальной фазе подъема штанга задержалась на уровне коленей, но спортсмену удалось дотянуть ее до полного выпрямления. После сигнала судьи он завершил попытку под оглушительные аплодисменты и фейерверк.