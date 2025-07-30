Узбекистанцы рассказали, что знают о торговле людьми и ее причинах

Участники опроса считают, что торговля людьми — серьезная угроза для страны. Чаще всего, по их мнению, в такие ситуации попадают через обещания хорошей работы за границей, обман и давление со стороны знакомых или посредников. Основными посредниками люди назвали «друзей», вербовщиков и даже родственников.