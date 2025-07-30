Узбекистанцы рассказали, что знают о торговле людьми и ее причинах

61% респондентов признались, что слышали о случаях торговли людьми. Также 50% отметили, что СМИ в полной мере освещают эту тему. Причинами низкой информированности, по мнению опрошенных, являются низкий интерес самих граждан к этой проблеме, недостаток образовательных программ, а также сложность и деликатность темы.
Участники опроса считают, что торговля людьми — серьезная угроза для страны. Чаще всего, по их мнению, в такие ситуации попадают через обещания хорошей работы за границей, обман и давление со стороны знакомых или посредников. Основными посредниками люди назвали «друзей», вербовщиков и даже родственников.
Среди форм торговли людьми чаще всего упоминались трудовая эксплуатация, сексуальное насилие и извлечение органов.
73% опрошенных знали, куда можно обратиться за помощью. Те, кто были информированы, чаще всего называли МВД, прокуратуру и омбудсмена.