Число платных парковок в Новосибирске вырастет

На данный момент в городе насчитывается 2700 бесплатных парковочных зон на 32 тысячи мест.
Администрация Новосибирска планирует увеличить количество платных парковочных мест в городе. Как сообщили 29 июля на совещании в мэрии, эта мера направлена на борьбу с хаотичной парковкой и упорядочивание парковочного пространства.
Мэр Максим Кудрявцев подчеркнул комплексный подход к благоустройству: «Мы системно занимаемся улицами: обновляем газоны, тротуары, ограничиваем заезд в запретные зоны. Помимо запретов, необходимо развивать парковочную инфраструктуру и создавать условия для цивилизованной парковки».
По данным градоначальника, текущая инфраструктура включает: 2700 бесплатных парковочных зон (32 тыс. мест) и 808 муниципальных платных парковок.
Кудрявцев констатировал, что существующих мощностей недостаточно для мегаполиса, и поручил профильным службам проработать расширение сети платных парковочных зон.