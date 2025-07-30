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Число платных парковок в Новосибирске вырастет

Число платных парковок в Новосибирске заметно вырастет.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Агентство «Москва»

На данный момент в городе насчитывается 2700 бесплатных парковочных зон на 32 тысячи мест.

Администрация Новосибирска планирует увеличить количество платных парковочных мест в городе. Как сообщили 29 июля на совещании в мэрии, эта мера направлена на борьбу с хаотичной парковкой и упорядочивание парковочного пространства.

Мэр Максим Кудрявцев подчеркнул комплексный подход к благоустройству: «Мы системно занимаемся улицами: обновляем газоны, тротуары, ограничиваем заезд в запретные зоны. Помимо запретов, необходимо развивать парковочную инфраструктуру и создавать условия для цивилизованной парковки».

По данным градоначальника, текущая инфраструктура включает: 2700 бесплатных парковочных зон (32 тыс. мест) и 808 муниципальных платных парковок.

Кудрявцев констатировал, что существующих мощностей недостаточно для мегаполиса, и поручил профильным службам проработать расширение сети платных парковочных зон.