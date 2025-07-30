В Ростове планируют выкупить еще два участка для продления Орбитальной

В Ростове-на-Дону для создания дороги «Орбитальная-2» запланировали изъять с последующим выкупом еще два земельных участка. Информация об этом указана в документации на сайте правительства региона.
Одна территория площадью 27,4 тысячи кв. метров находится в СНТ «Защитник» в Ростове-на-Дону, вторая — в 11,6 тысячи кв. метров расположена в Аксайском районе. Собственниками являются владельцы участков в границах садоводства и один из застройщиков.
Напомним, ранее для этих же целей уже утвердили изъятие трех участков в Аксайском районе, принадлежащих одному собственнику. Также под строительство решили объединить 16 участков площадью от 92 до 36,3 тысячи кв. метров в Аксайском районе и Ростове. Владельцы в этих случаях — застройщик, ряд собственников, общество с ограниченной ответственностью и акционерное общество.
Накануне глава донского минтранса Алена Беликова сообщила, что госконтракт на строительство дороги планируют заключить в 2025 году. Работы должны начаться в 2026, а завершиться в 2027 году. Стоимость проекта — 3,5 млрд рублей. Новая дорога с выходом на Ростовское транспортное кольцо улучшит доступность микрорайона Суворовского.
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