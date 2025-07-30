В Ростове планируют выкупить еще два участка для продления Орбитальной

Напомним, ранее для этих же целей уже утвердили изъятие трех участков в Аксайском районе, принадлежащих одному собственнику. Также под строительство решили объединить 16 участков площадью от 92 до 36,3 тысячи кв. метров в Аксайском районе и Ростове. Владельцы в этих случаях — застройщик, ряд собственников, общество с ограниченной ответственностью и акционерное общество.