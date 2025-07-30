Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный тренер «Акрона» Тедеев объяснил, почему Дзюба не сыграл с «Балтикой»

36-летнего форварда не было даже в заявке тольяттинцев на матч первого тура группы D Кубка России по футболу.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

36-летнего форварда не было даже в заявке тольяттинцев на матч первого тура группы D Кубка России по футболу.

«Красно-черные» добились волевой победы над «Балтикой» во вторник вечером (6+) в Самаре. Жилсон Беншимол оформил дубль. А у гостей единственный мяч забил Тентон Йенне.

Встречу с калининградской командой пропустил нападающий «Акрона» Артем Дзюба. Наставник тольяттинского клуба Заур Тедеев объяснил: форварду дали отдохнуть.

«Все-таки футболист очень опытный, взрослый, становится старше, конечно. В такой ситуации физиологические аспекты имеют определенную закономерность, это нормально. Но очень много проводит работы на тренировках и во время игр. А он сыграл два матча по 90 минут», — заявил главный тренер «молодых и звонких».

С учетом таких условий, добавил Тедеев после встречи с «Балтикой», Дзюбе всегда нужно давать возможность передохнуть:

«Артем, по сути, провел определенную тренировку, которая его готовит к последующему матчу. Мы не могли рисковать, нам сейчас вообще категорически нельзя терять даже одного футболиста».

Ранее Заур Тедеев прокомментировал инцидент с главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше