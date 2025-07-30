Главный тренер «Акрона» Тедеев объяснил, почему Дзюба не сыграл с «Балтикой»

36-летнего форварда не было даже в заявке тольяттинцев на матч первого тура группы D Кубка России по футболу.
«Красно-черные» добились волевой победы над «Балтикой» во вторник вечером (6+) в Самаре. Жилсон Беншимол оформил дубль. А у гостей единственный мяч забил Тентон Йенне.
Встречу с калининградской командой пропустил нападающий «Акрона» Артем Дзюба. Наставник тольяттинского клуба Заур Тедеев объяснил: форварду дали отдохнуть.
«Все-таки футболист очень опытный, взрослый, становится старше, конечно. В такой ситуации физиологические аспекты имеют определенную закономерность, это нормально. Но очень много проводит работы на тренировках и во время игр. А он сыграл два матча по 90 минут», — заявил главный тренер «молодых и звонких».
С учетом таких условий, добавил Тедеев после встречи с «Балтикой», Дзюбе всегда нужно давать возможность передохнуть:
«Артем, по сути, провел определенную тренировку, которая его готовит к последующему матчу. Мы не могли рисковать, нам сейчас вообще категорически нельзя терять даже одного футболиста».
Ранее Заур Тедеев прокомментировал инцидент с главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым.
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