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Где в Воронежской области в августе не будет электричества

Ограничение ресурса связано с плановыми работами.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Более 60 тысячам абонентов Воронежской области в августе отключат электроэнергию в рамках профилактических работ. Энергетики продолжают техническое обслуживание оборудования, замену и ремонт проводов и опор линий электропередач, расчистку трасс от деревьев и веток. Работы проводятся с 8.00 до 17.00. График отключений с адресами опубликовали на сайте «ТНС энерго Воронеж».

Под отключения в августе попали абоненты более 20 районов региона: Аннинского, Бобровского, Богучарского, Борисоглебского, Бутурлиновского, Верхнемамонского, Верхнехавского, Воробьевского, Грибановского, Калачеевского, Каменского, Кантемировского, Лискинского, Новохоперского, Ольховатского, Панинского, Петропавловского, Поворинского, Подгоренского, Рамонского, Репьевского, Россошанского, Хохольского, Эртильского.