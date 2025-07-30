Где в Воронежской области в августе не будет электричества

Более 60 тысячам абонентов Воронежской области в августе отключат электроэнергию в рамках профилактических работ. Энергетики продолжают техническое обслуживание оборудования, замену и ремонт проводов и опор линий электропередач, расчистку трасс от деревьев и веток. Работы проводятся с 8.00 до 17.00. График отключений с адресами опубликовали на сайте «ТНС энерго Воронеж».
Под отключения в августе попали абоненты более 20 районов региона: Аннинского, Бобровского, Богучарского, Борисоглебского, Бутурлиновского, Верхнемамонского, Верхнехавского, Воробьевского, Грибановского, Калачеевского, Каменского, Кантемировского, Лискинского, Новохоперского, Ольховатского, Панинского, Петропавловского, Поворинского, Подгоренского, Рамонского, Репьевского, Россошанского, Хохольского, Эртильского.