Где в Воронежской области в августе не будет электричества

Более 60 тысячам абонентов Воронежской области в августе отключат электроэнергию в рамках профилактических работ. Энергетики продолжают техническое обслуживание оборудования, замену и ремонт проводов и опор линий электропередач, расчистку трасс от деревьев и веток. Работы проводятся с 8.00 до 17.00. График отключений с адресами опубликовали на сайте «ТНС энерго Воронеж».