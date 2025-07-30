Минобразования сказало, кому не нужно брать медсправку для школы в Беларуси

В ведомстве отметили, что белорусские школьник ежегодно проходят диспансеризацию. Преимущественно это происходит в тот месяц, когда ребенок родился. В Минобразования подчеркивают: указанная медицинская справка действительна в течение всего календарного года с момента выдачи.