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Минобразования сказало, кому не нужно брать медсправку для школы в Беларуси

Минобразования Беларуси напомнило, кому не нужно брать медсправку в школу.

Источник: Комсомольская правда

Минобразования сказало, кому не нужно брать медсправку для школы в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства образования.

В ведомстве отметили, что белорусские школьник ежегодно проходят диспансеризацию. Преимущественно это происходит в тот месяц, когда ребенок родился. В Минобразования подчеркивают: указанная медицинская справка действительна в течение всего календарного года с момента выдачи.

«То есть, если она была выдана в ноябре 2024 года, то она действительна до ноября 2025 года», — уточнили в пресс-службе.

Кстати, Минобразования сказало, когда нужно получать медсправку для школы в Беларуси.

Ранее Мингорисполком сказал, что будет с телефонами школьников во время учебного дня.

Кроме того, Минтруда назвало новую сумму матпомощи для подготовки детей к школе в Беларуси.