Минобразования сказало, кому не нужно брать медсправку для школы в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства образования.
В ведомстве отметили, что белорусские школьник ежегодно проходят диспансеризацию. Преимущественно это происходит в тот месяц, когда ребенок родился. В Минобразования подчеркивают: указанная медицинская справка действительна в течение всего календарного года с момента выдачи.
«То есть, если она была выдана в ноябре 2024 года, то она действительна до ноября 2025 года», — уточнили в пресс-службе.
Кстати, Минобразования сказало, когда нужно получать медсправку для школы в Беларуси.
Ранее Мингорисполком сказал, что будет с телефонами школьников во время учебного дня.
Кроме того, Минтруда назвало новую сумму матпомощи для подготовки детей к школе в Беларуси.