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Ученые НГПУ разработали метабиотики для коррекции дисбаланса микрофлоры

Уникальный препарат подходит для людей всех возрастов.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Freepik

В пресс-службе университета рассказали, что ученые НГПУ совместно с промышленными партнерами создали метабиотики для коррекции дисбаланса микрофлоры.

Метабиотики в отличие от пробиотиков не имеют таких побочных, как отторжение, которое может последовать в случае пробиотиков.

Метабиотики обладают большим спектром полезных свойств. Среди них — иммуномодулирующее, антиоксидантное, антибактериальное и нейромодулирующее действие.

Метабиотики как «допинг» для уже существующих бактерий. Они помогают размножаться полезным бактериям и создавать благоприятную среду для них. Таким образом восстанавливается естественный баланс микрофлоры.

Ранее BFM-Новосибирск писал, что новосибирцев призвали делать прививки от менингококковой инфекции.