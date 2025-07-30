Зачем перекрывать горячую воду при ее плановом отключении, рассказали в ЖКХ

Как пояснили в профильной организации, во время плановых отключений в жилой дом не поступает сетевая вода, которая подогревает холодную до необходимой температуры. Но установленный на стояке горячего водоснабжения прибор учета этого не знает и продолжает фиксировать проходящую по трубе холодную воду как горячую.
Жители могут машинально поворачивать смеситель в положение, когда из крана должна течь горячая вода, то есть пользуются несуществующей услугой.
Однако в конце месяца при оплате коммунальных платежей за эту якобы горячую воду, расход которой зафиксировал счетчик, придется заплатить. Хотя фактически горячей воды не было.
С графиком и адресами отключения горячей воды по Минску можно ознакомиться здесь.
Горячее водоснабжение ежегодно отключается в теплый период года для проведения подготовки к зимнему периоду и проведения профилактических ремонтных работ.