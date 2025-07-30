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Зачем перекрывать горячую воду при ее плановом отключении, рассказали в ЖКХ

МИНСК, 30 июл — Sputnik. В Минском городском жилищном хозяйстве рассказали, почему важно перекрывать горячеводный стояк в квартире на период отключения горячей воды в доме.

Источник: Getty Images

Как пояснили в профильной организации, во время плановых отключений в жилой дом не поступает сетевая вода, которая подогревает холодную до необходимой температуры. Но установленный на стояке горячего водоснабжения прибор учета этого не знает и продолжает фиксировать проходящую по трубе холодную воду как горячую.

Жители могут машинально поворачивать смеситель в положение, когда из крана должна течь горячая вода, то есть пользуются несуществующей услугой.

говорится в сообщении

Однако в конце месяца при оплате коммунальных платежей за эту якобы горячую воду, расход которой зафиксировал счетчик, придется заплатить. Хотя фактически горячей воды не было.

С графиком и адресами отключения горячей воды по Минску можно ознакомиться здесь.

Горячее водоснабжение ежегодно отключается в теплый период года для проведения подготовки к зимнему периоду и проведения профилактических ремонтных работ.