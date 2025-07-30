Зачем перекрывать горячую воду при ее плановом отключении, рассказали в ЖКХ

Как пояснили в профильной организации, во время плановых отключений в жилой дом не поступает сетевая вода, которая подогревает холодную до необходимой температуры. Но установленный на стояке горячего водоснабжения прибор учета этого не знает и продолжает фиксировать проходящую по трубе холодную воду как горячую.