Мэр Носков сообщил, что в Самаре к отопительному сезону готово всего 127 домов

На заседании штаба по подготовке к отопительному сезону прозвучала тревожная информация. Из сотен домов, сдавших паспорта готовности, реально подготовленными к зиме признаны лишь 127.
Такую цифру представила Государственная жилищная инспекция Самарской области.
«Похоже, не все управляющие компании поняли: с этого года приёмка домов стала серьёзнее», — подчеркнул мэр Самары Иван Носков.
В этих 127 домах уже сделали главное: промыли, опрессовали и наладили отопление. Работы ресурсников идут по графику — рисков пока нет.
Но есть и те, кто, как выразился мэр, «живёт в прошлом» — игнорирует нормы и сдаёт отчётность «для галочки».
С такими УК включили усиленный контроль: на совещании были представители правительства области, Минэнерго, прокуратуры и даже Следственного комитета.
Горожанам мэр посоветовал не расслабляться: проверяйте готовность своего дома в «ГИС ЖКХ» и выходите на объект, когда идёт опрессовка.
Активность жильцов — лучший антидот против халтуры.
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