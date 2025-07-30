Школу № 222 на Кубовой откроют 1 сентября в Новосибирске

В Новосибирске завершаются последние приготовления к открытию школы № 222, расположенной на улице Кубовой. Учебное заведение полностью готово к началу занятий, которые стартуют уже 1 сентября. Глава города Максим Кудрявцев лично посетил объект, чтобы проверить степень готовности и оценить оснащение новой школы.
«Школа № 222 в Заельцовском районе — очень важный для нашего города объект. Микрорайон на улице Кубовой — один из быстро растущих, школа здесь необходима. Ее открытие позволит существенно снизить нагрузку на школу № 51 и удовлетворить потребность жителей в школьных местах. Строительная готовность объекта — 100%, завершается монтаж оборудования, завозится мебель. Продумано все до мелочей. Остается пройти процедуры лицензирования, и 1 сентября школа будет готова принять более 1200 учеников», — подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Образовательное учреждение занимает внушительную площадь в 18 тысяч квадратных метров. В состав комплекса входит основной учебный корпус, рассчитанный на 33 класса, который включает в себя спортивный блок, просторный актовый зал и современную библиотеку. Особого внимания заслуживает отдельно стоящее двухэтажное здание, где оборудованы игровой зал, зрительские трибуны, а также специализированные залы для занятий боксом и мини-футболом.
«Мы делаем ставку на развитие широкого спектра дополнительного образования. Не только спортивного, хотя у нас богатая спортивная инфраструктура, но и технического, и творческого. Мы планируем открытие театра, а также вокальной студии», — отметил директор МАОУ СОШ № 222 Денис Яковлев.
Для младших школьников предусмотрен отдельный блок с классами и помещениями для группы продленного дня. На первом этаже главного здания разместились медицинский кабинет, просторная столовая с обеденным залом, а также мастерские и кабинеты домоводства. Второй этаж отведен под два современных спортивных зала, библиотеку с компьютерной зоной, концертный зал с костюмерной, а также профессиональные студии школьного телевидения и звукозаписи.
«Качество образования в нашем городе всегда было на высоком уровне. Новосибирск учит и раскрывает таланты ребят, которые с юных лет добиваются результатов на российских и международных олимпиадах. Поэтому нам важно создавать для них комфортную образовательную среду. В этом году, помимо школы № 222, мы введём в эксплуатацию новый корпус Экономического лицея на улице Крылова», — подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Параллельно в Дзержинском районе продолжается строительство нового корпуса лицея № 113. В рамках реализации федерального проекта «Всё лучшее — детям», который является частью национального проекта «Молодёжь и дети», в 2024—2025 годах запланирован капитальный ремонт 21 школы города. Одно учебное заведение уже было отремонтировано в прошлом году, а в текущем планируется завершить работы в 20 образовательных учреждениях, что позволит создать дополнительно 2 тысячи учебных мест для юных новосибирцев.