Школу № 222 на Кубовой откроют 1 сентября в Новосибирске

«Качество образования в нашем городе всегда было на высоком уровне. Новосибирск учит и раскрывает таланты ребят, которые с юных лет добиваются результатов на российских и международных олимпиадах. Поэтому нам важно создавать для них комфортную образовательную среду. В этом году, помимо школы № 222, мы введём в эксплуатацию новый корпус Экономического лицея на улице Крылова», — подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.