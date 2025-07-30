Омичам рассказали, как защитить печень при приеме лекарств

Многие препараты при длительном приеме, высоких дозах или несовместимости повреждают клетки печени. Возникает воспаление или печеночная недостаточность. Об опасности лекарственного поражения железы рассказали 30 июля в минздраве со ссылкой на заместителя главврача горбольницы № 11 Татьяну Точиленко.
«Важно сообщать врачу обо всех самостоятельно принимаемых или назначенных другими специалистами лекарствах и биологически активных добавках, так как они могут взаимодействовать между собой, усиливая или ослабляя действие друг друга. В таком случае повышается риск поражения печени», — отметила специалист.
Чтобы защитить печень, важно не превышать допустимые дозировки, соблюдать диету и отказаться от алкоголя.
Для своевременной диагностики проблем врач посоветовала регулярно делать:
— биохимический анализ крови: АЛТ, АСТ, билирубин.
— УЗИ брюшной полости.
— тесты на вирусы гепатита.
— фибросканирование при необходимости.
Тревожными сигналами Татьяна Точиленко назвала слабость, желтуху, боли в правом подреберье и расстройства пищеварения.
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