Омичам рассказали, как защитить печень при приеме лекарств

«Важно сообщать врачу обо всех самостоятельно принимаемых или назначенных другими специалистами лекарствах и биологически активных добавках, так как они могут взаимодействовать между собой, усиливая или ослабляя действие друг друга. В таком случае повышается риск поражения печени», — отметила специалист.