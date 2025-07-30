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Омичам рассказали, как защитить печень при приеме лекарств

Терапевт предупредила о рисках поражения самой крупной железы.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Многие препараты при длительном приеме, высоких дозах или несовместимости повреждают клетки печени. Возникает воспаление или печеночная недостаточность. Об опасности лекарственного поражения железы рассказали 30 июля в минздраве со ссылкой на заместителя главврача горбольницы № 11 Татьяну Точиленко.

«Важно сообщать врачу обо всех самостоятельно принимаемых или назначенных другими специалистами лекарствах и биологически активных добавках, так как они могут взаимодействовать между собой, усиливая или ослабляя действие друг друга. В таком случае повышается риск поражения печени», — отметила специалист.

Чтобы защитить печень, важно не превышать допустимые дозировки, соблюдать диету и отказаться от алкоголя.

Для своевременной диагностики проблем врач посоветовала регулярно делать:

— биохимический анализ крови: АЛТ, АСТ, билирубин.

— УЗИ брюшной полости.

— тесты на вирусы гепатита.

— фибросканирование при необходимости.

Тревожными сигналами Татьяна Точиленко назвала слабость, желтуху, боли в правом подреберье и расстройства пищеварения.

Ранее «КП Омск» рассказала, как местные офтальмологи вернули зрение пенсионерке после 20-ти лет слепоты.