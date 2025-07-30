Вратарь омского «Авангарда» Серебряков не исключает в будущем своей попытки сыграть в НХЛ

Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков в разговоре со СМИ заявил, что не против попробовать свои силы в НХЛ, когда уже завершится его договор с «Авангардом». «Матч ТВ» спросило вратаря, считает ли он, что игра у тренера Ги Буше может в какой-то мере стать подготовкой к попытке поиграть и в НХЛ.