Вратарь омского «Авангарда» Серебряков не исключает в будущем своей попытки сыграть в НХЛ

Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков в разговоре со СМИ заявил, что не против попробовать свои силы в НХЛ, когда уже завершится его договор с «Авангардом». «Матч ТВ» спросило вратаря, считает ли он, что игра у тренера Ги Буше может в какой-то мере стать подготовкой к попытке поиграть и в НХЛ.
«Я уже достаточно возрастной игрок, чтобы думать об НХЛ. Дай бог, я доработаю свой контракт с “Авангардом”, тогда мне будет 35 лет. Куда я вообще могу поехать в таком то возрасте? Только если как Тим Томас в “Бостоне”, дай Бог на годик попробовать, а там посмотрим», — отметил Серебряков.
Напомним, что Никита пришел в стан «ястребов» по ходу прошлого сезона (это был обмен, когда за него питерский СКА получил и вратаря Станислава Бережного, и форварда Эмиля Галимова), а в межсезонье подписал новый контракт с клубом — и сразу на пять лет.
В молодом возрасте (18−19 лет) Серебряков не был жестко задрафтован ни одним клубом НХЛ, так что при возможном выборе вариантов нового клуба там у него будет полная свобода.
Пока опыт Никиты в заокеанских турнирах ограничивается выступлением с 2012 по 2014 года в составе «Сагино Спирит» в Хоккейной лиге Онтарио (OHL). В OHL он провёл 61 матч, включая плей-офф.
Ранее «КП Омск» приводила мнение защитника «Авангарда» Семена Чистякова о том, что предстоит ему и всем игрокам команды на предсезонных сборах.