Коллекционер нашел подлинную картину Дали и продал за 2 млн руб

Иллюстрация под названием Vecchio Sultano, купленная за 150 фунтов стерлингов — примерно 15 тысяч рублей — на распродаже дома в Кембридже, оказалась редкой работой Сальвадора Дали 1966 года. Сейчас она оценена в 20 000 — 30 000 фунтов стерлингов — больше двух миллионов рублей — и будет выставлена на аукцион Cheffins 23 октября, сообщают в газете The Guardian.
Иллюстрации были заказаны меценатами Джузеппе и Марой Альбаретто. Из сотни завершенных работ половина осталась у итальянского издательства Rizzoli — значительная часть этих экземпляров была утеряна или повреждена. Остальные 50 произведений хранились в семье Альбаретто и были унаследованы их дочерью Кристиной, крестницей Дали. Они впервые были опубликованы только в 2014 году.
На распродаже в Кембридже два года назад картина не вызвала интереса. Но, заметив подпись Дали, ее приобрел местный антиквар, имя которого не разглашается. Он рассказал, что картину нашли в гараже дома в Лондоне, а на обороте сохранились стикеры с упоминанием Sotheby's. Позже он отыскал старый каталог, подтверждающий участие работы в одном из аукционов в 1990 годах.
«Многие ожидают от Дали исключительно сюрреализм. Эта работа не сюрреалистична, но она — подлинный Дали», — подчеркнул Дешарн.