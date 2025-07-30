Коллекционер нашел подлинную картину Дали и продал за 2 млн руб

На распродаже в Кембридже два года назад картина не вызвала интереса. Но, заметив подпись Дали, ее приобрел местный антиквар, имя которого не разглашается. Он рассказал, что картину нашли в гараже дома в Лондоне, а на обороте сохранились стикеры с упоминанием Sotheby's. Позже он отыскал старый каталог, подтверждающий участие работы в одном из аукционов в 1990 годах.