Российский поезд для ВСМ будет оснащен опцией беспилотного движения

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российский высокоскоростной поезд будет разработан с учетом возможности использования системы беспилотного движения, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
«Будут две системы. Соответственно, поезд будет собран под свою систему управления, а машинист будет либо активно управлять по определенной части, либо наблюдать за тем, как работает система. В зависимости от того, в какой промежуток времени мы создадим, доработаем эту систему. Конечная цель — беспилотное движение. Соответственно, это оператор, который будет наблюдать за системой работы высокоскоростного поезда», — сказал Белозеров в интервью телеканалу «Россия 24».
Выпускать высокоскоростные поезда в России будет завод «Уральские локомотивы» (входит в группу «Синара»). Он планирует завершить строительство производства для поездов ВСМ до конца 2026 года. Начало сборки первого образца поезда запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд для ВСМ должен быть готов, а на 2028 год запланировано получение сертификата соответствия.
Всего до 2030 года завод «Уральские локомотивы» поставит для первой в России ВСМ Москва — Санкт-Петербург 43 восьмивагонных поезда.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между конечными точками составит 2 часа 15 минут.