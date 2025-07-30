Российский поезд для ВСМ будет оснащен опцией беспилотного движения

«Будут две системы. Соответственно, поезд будет собран под свою систему управления, а машинист будет либо активно управлять по определенной части, либо наблюдать за тем, как работает система. В зависимости от того, в какой промежуток времени мы создадим, доработаем эту систему. Конечная цель — беспилотное движение. Соответственно, это оператор, который будет наблюдать за системой работы высокоскоростного поезда», — сказал Белозеров в интервью телеканалу «Россия 24».