Пермский край рассчитывает на новое списание долга в 9,1 млрд

В текущем году и следующие пять лет половина высвободившихся средств по бюджетным кредитам должна быть направлена на инфраструктурные проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). В частности, с 2025 по 2029 годы в регионе планируется реализовать проекты по обновлению ЖКХ: ремонт и строительство сетей, замена лифтов и переселение из аварийного жилья.