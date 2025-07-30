Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермский край рассчитывает на новое списание долга в 9,1 млрд

ПЕРМЬ, 30 июля, ФедералПресс. В министерстве финансов Пермского края рассказали о сумме государственного долга региона. По состоянию на конец июля он составляет 28 млрд рублей, включая 12 млрд, по которым проводится списание двух третей задолженности. До 2029 года регион намерен избавиться от обязательств на сумму свыше 9 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

«Согласно распоряжению Правительства РФ от 10 июля 2025 года, региону списали 857 млн рублей долга по бюджетным кредитам. Эти средства в 2024 году пошли на обновление коммунальной инфраструктуры и переселение людей из аварийного жилья», — отметили в краевом минфине.

В текущем году и следующие пять лет половина высвободившихся средств по бюджетным кредитам должна быть направлена на инфраструктурные проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). В частности, с 2025 по 2029 годы в регионе планируется реализовать проекты по обновлению ЖКХ: ремонт и строительство сетей, замена лифтов и переселение из аварийного жилья.

Кроме того, власти направят деньги на развитие опорных населенных пунктов, в том числе реконструкцию участков дорог. Всего запланированы работы на 44 коммунальных объектах.

После реализации этих проектов в 2026—2029 годах регион подаст заявки на списание долга в размере 9,1 млрд рублей.

Ранее «ФедералПресс» писал, в феврале прошлого года президент РФ Владимир Путин принял решение о списании ⅔ задолженности российских регионов по бюджетным кредитам. Эти средства власти субъектов РФ должны направить на инфраструктурные проекты и инвестиции. Летом текущего года часть кредитных обязательств «простили» Марий Эл, Самарской области и Пермскому краю.