Пермский край рассчитывает на новое списание долга в 9,1 млрд

«Согласно распоряжению Правительства РФ от 10 июля 2025 года, региону списали 857 млн рублей долга по бюджетным кредитам. Эти средства в 2024 году пошли на обновление коммунальной инфраструктуры и переселение людей из аварийного жилья», — отметили в краевом минфине.
В текущем году и следующие пять лет половина высвободившихся средств по бюджетным кредитам должна быть направлена на инфраструктурные проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). В частности, с 2025 по 2029 годы в регионе планируется реализовать проекты по обновлению ЖКХ: ремонт и строительство сетей, замена лифтов и переселение из аварийного жилья.
Кроме того, власти направят деньги на развитие опорных населенных пунктов, в том числе реконструкцию участков дорог. Всего запланированы работы на 44 коммунальных объектах.
После реализации этих проектов в 2026—2029 годах регион подаст заявки на списание долга в размере 9,1 млрд рублей.
Ранее «ФедералПресс» писал, в феврале прошлого года президент РФ Владимир Путин принял решение о списании ⅔ задолженности российских регионов по бюджетным кредитам. Эти средства власти субъектов РФ должны направить на инфраструктурные проекты и инвестиции. Летом текущего года часть кредитных обязательств «простили» Марий Эл, Самарской области и Пермскому краю.