Вандалы испортили главный фонтан Челябинска

Фонтан на площади Революции в Челябинске стал объектом вандализма: неизвестные бросили в него бутылки с маслянистой жидкостью, окрасившей воду в грязно-оранжевый цвет. Как сообщили в городской администрации, специалисты полностью спустили воду и обнаружили на дне прорезанные пластиковые емкости с остатками красящего вещества.
«Это вопиющий и отвратительный акт вандализма, демонстрирующий неуважение к нашему общему дому», — заявил мэр Алексей Лошкин. Глава города поручил взять расследование на особый контроль и предоставить полиции все необходимые материалы, включая записи с камер видеонаблюдения.
Начальник городского УМВД Андрей Меньшенин подтвердил, что дело находится в работе. Образцы загрязненной воды и сами бутылки направлены на экспертизу для установления состава вещества.
«Спасибо неравнодушным жителям, которые сразу обратили внимание на изменение цвета воды», — отметил Лошкин, подчеркнув оперативность реакции коммунальных служб. Фонтан уже очищен, последствия хулиганских действий полностью устранены.
Мэр потребовал максимально широко осветить факт вандализма, чтобы общественность могла помочь в поиске виновных. «Этих “героев” должен увидеть весь город», — заявил Алексей Лошкин, выразив надежду на скорое установление личности нарушителей.