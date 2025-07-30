Вандалы испортили главный фонтан Челябинска

Фонтан на площади Революции в Челябинске стал объектом вандализма: неизвестные бросили в него бутылки с маслянистой жидкостью, окрасившей воду в грязно-оранжевый цвет. Как сообщили в городской администрации, специалисты полностью спустили воду и обнаружили на дне прорезанные пластиковые емкости с остатками красящего вещества.