В Москве ограничат движение транспорта по Садовому кольцу 2 и 3 августа

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Движение транспорта по Садовому кольцу ограничат 2 и 3 августа в столице в связи с проведением велофестиваля, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
«Второго и третьего августа временно закроют для транспорта Садовое кольцо и ряд соседних с ним улиц. Это связано с проведением Московского ночного велофестиваля», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 31 июля с 00.01 мск до окончания мероприятия будет запрещена парковка на Зубовской улице — от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, а также на Большой Пироговской улице — от улицы Еланского до Зубовской улицы.
Также с 00.01 мск 1 августа до 17.00 мск 2 августа на тех же участках закроют по одной полосе в каждом направлении движения. С 17.00 мск 2 августа и до финала велофестиваля по этим улицам проезд запрещен.
Помимо этого, с 20.30 мск 2 августа до 01.00 мск 3 августа Садовое кольцо будет недоступно для проезда, как и часть Зубовской улицы — от Дашкова переулка до Садового кольца. Кроме того, в это же время нельзя подъехать к ряду объектов: к Парку Горького со стороны улицы Крымский Вал; к торгово-развлекательному центру «Атриум» и Курскому вокзалу; к Московскому академическому театру сатиры со стороны Большой Садовой улицы; к торгово-деловому комплексу «Смоленский пассаж» со стороны Смоленской площади; к торгово-развлекательному центру «Павелецкая плаза».