В Москве ограничат движение транспорта по Садовому кольцу 2 и 3 августа

Помимо этого, с 20.30 мск 2 августа до 01.00 мск 3 августа Садовое кольцо будет недоступно для проезда, как и часть Зубовской улицы — от Дашкова переулка до Садового кольца. Кроме того, в это же время нельзя подъехать к ряду объектов: к Парку Горького со стороны улицы Крымский Вал; к торгово-развлекательному центру «Атриум» и Курскому вокзалу; к Московскому академическому театру сатиры со стороны Большой Садовой улицы; к торгово-деловому комплексу «Смоленский пассаж» со стороны Смоленской площади; к торгово-развлекательному центру «Павелецкая плаза».