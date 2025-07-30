Проезд в маршрутках дорожает в Беларуси с 1 августа. Подробности сообщили на официальном сайте Гродненского городского оператора пассажирских перевозок.
Согласно информации, с 1 августа 2025 года стоимость проезда в маршрутках «Трин-Транс», «Кортакс», «Анюр Экспресс Сервис», «БиС Трио» увеличится до 2,30 рубля. Перечисленные организации осуществляют перевозку пассажиров по маршрутам 1тк, 2тк, 3тк, 10тк, 11тк и так далее в городе Гродно.
Кстати, стоимость билетов в поездах и электричках Беларуси выросла на 5 — 15%.