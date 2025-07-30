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В Новосибирске инвалида-колясочника не пустили на фестиваль, СК начал проверку

Новосибирские следователи устанавливают обстоятельства инцидента, предположительно произошедшего на местном фестивале, организаторы которого не пропустили на мероприятие инвалида-колясочника.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Российская газета

По данным регионального главка СКР, ЧП произошло на музыкальном фестивале 26 июля. Ранее видео, на котором человек в инвалидной коляске не может проехать в зону проведения мероприятия, было размещено в соцсетях. Автор поста уточнил, что у всех, включая инвалида-колясочника, ранее были куплены VIP-билеты на фестиваль.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям организаторов музыкального фестиваля», — пояснили в Следкоме.

Кроме того, проверку обстоятельств возможного нарушения прав инвалида начали новосибирские прокуроры.