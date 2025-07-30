В Новосибирске инвалида-колясочника не пустили на фестиваль, СК начал проверку

По данным регионального главка СКР, ЧП произошло на музыкальном фестивале 26 июля. Ранее видео, на котором человек в инвалидной коляске не может проехать в зону проведения мероприятия, было размещено в соцсетях. Автор поста уточнил, что у всех, включая инвалида-колясочника, ранее были куплены VIP-билеты на фестиваль.