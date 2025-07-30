У жительницы Индии обнаружили не встречавшуюся ни у кого в мире группу крови

«Используя передовые серологические методы, наша команда обнаружила, что ее кровь была “панреактивной”, несовместимой со всеми тестовыми образцами. Распознав это как возможный случай редкой или неизвестной группы крови, мы собрали образцы крови у 20 членов семьи пациентки для поиска совместимой, но ни один из них не подошел», — рассказал изданию Анкит Матур, хирург клиники Колара. Операция прошла успешно, без необходимости переливания крови.