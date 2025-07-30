Прикамцы продолжают лишаться машин за пьяную езду

Суд установил, что в октябре прошлого года сотрудники Госавтоинспекции на одной из улиц с. Частые остановили автомобиль, которым управлял фигурант. У водителя были внешние признаки алкогольного опьянения. Сначала он отказался от прохождения освидетельствования, но позже передумал и был сопровожден в медицинское учреждение для осуществления необходимых исследований. Они подтвердили — мужчина нетрезв. Проверка также показала, что прикамец уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение.