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Прикамцы продолжают лишаться машин за пьяную езду

Большесосновский районный суд Пермского края вынес приговор жителю села Частые.

Большесосновский районный суд Пермского края вынес приговор жителю села Частые. Мужчина признан виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Суд установил, что в октябре прошлого года сотрудники Госавтоинспекции на одной из улиц с. Частые остановили автомобиль, которым управлял фигурант. У водителя были внешние признаки алкогольного опьянения. Сначала он отказался от прохождения освидетельствования, но позже передумал и был сопровожден в медицинское учреждение для осуществления необходимых исследований. Они подтвердили — мужчина нетрезв. Проверка также показала, что прикамец уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение.

Пытаясь избежать наказания за противоправное поведение, водитель не раз обжаловал в судебном порядке принимаемые в отношении него решения и даже пытался продать свою машину.

Суд назначил виновному штраф, лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев, а также конфисковал автомобиль в доход государства.

Приговор еще не вступил в законную силу.